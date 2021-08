Município e Sesap se reúnem para definir retorno de cirurgias eletivas em Mossoró

Após a reversão de leitos de UTI Covid para leitos de UTI geral, a expectativa do município de Mossoró é de retornar com a realização das cirurgias eletivas.

Segundo a secretária de saúde, Morgana Dantas, esta semana haverá uma reunião com a Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap) para tratar dos repasses por parte do governo do estado para a realização de cirurgias eletivas no município.

“Esta semana teremos uma reunião com a Sesap, para definir o Termo de Cooperação Técnica Financeira (TCTF), para o Estado fazer um cronograma de pagamento com os prestadores, para que possamos conseguir negociar as cirurgias eletivas. Essa semana a gente deve ter um retorno sobre isso” afirma Morgana Dantas.

Durante a visita da Governadora Fátima Bezerra as obras do Hospital da Mulher em Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra cobrou o repasse por parte do governo do estado, para o pagamento dos prestadores de serviço e dos hospitais que estão sem receber desde o ano passado.

A prefeitura de Mossoró iniciou em abril, as cirurgias oftalmológicas, realizando um mutirão de cirurgias de catarata para 35 pacientes do município que estavam na fila de espera.



O Governo do estado possui uma dívida com o município referente a cirurgias eletivas que foram feitas entre janeiro de 2018 e setembro de 2019, assinadas ainda na gestão do Ex-Governador Robinson Faria, e realizadas na gestão da Ex-Governadora Rosalba Ciarline.



Sobre as tratativas para o retorno das demais cirurgias como as ginecológicas, ortopédicas e cirurgias gerais, a secretaria de saúde disse o município está em contato com os prestadores e serviços e tem feito novas parcerias para que as cirurgias voltem a ser realizadas e as filas de espera sejam zeradas.

"Após essa reunião, nós já teremos um retorno, uma respostas de quando poderemos retomar todas as cirurgias eletivas em Mossoró" afirma.