Por intermédio de Isolda escolas serão reformadas em Mossoró

A deputada visitou, nesta segunda-feira (16) as Escolas Estaduais Prof. Eliseu Viana e Prof. Hermógenes Nogueira da Costa. As escolas já estão nos processos de vistorias de estrutura pelo setor de engenharia do governo do estado e as obras devem iniciar ainda esse ano. Isolda caminhou pelos corredores e relembrou o empenho pela reforma do Eliseu Viana. “Participamos de reuniões com os diretores, fizemos requerimentos, até que a governadora confirmou a tão sonhada reforma dessa escola que completará 50 anos fazendo parte da história de tanta gente”, comentou a deputada.