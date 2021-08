"Gosto tanto do RN que sou voluntária para fazer o trabalho de divulgação do Estado na China"

Ao participar nesta segunda-feira (16) de uma reunião virtual em comemoração aos 47 anos da relação diplomática China-Brasil, a governadora Fátima Bezerra reforçou o interesse do Rio Grande do Norte em ampliar as parcerias comerciais com os chineses.

Na oportunidade, destacou as potencialidades e o diferencial competitivo do Estado em relação aos concorrentes. “O ambiente favorável para o investidor, somado às condições climáticas para geração de energia eólica e solar, torna o RN o melhor local do Brasil para investimentos em energias renováveis”, disse a governadora na abertura dos trabalhos.

Ocupando posição geográfica privilegiada na rota do comércio internacional, rico em minério, produtor de frutas tropicais, de camarão e pescado, líder na geração de energias renováveis e com potencial infinito para a produção do chamado hidrogênio verde, o Rio Grande do Norte está no radar da nova economia mundial, baseada na redução da emissão de carbono.

"Esse momento está coroando as agendas que demos início em 2019, quando a cônsul aqui esteve, liderando uma comitiva de investidores chineses, abrindo as portas do mercado daquele país para nosso melão. Depois fomos a Pequim e lá assinamos um memorando com empresas chinesas para trazer investimentos. A sra. Yan deixou muito claro a decisão firme do governo chinês, através do consulado, de estreitar cada vez mais as relações comerciais com o RN”, disse Fátima.

“Tenho certeza de que vamos avançar cada vez mais, não só com o melão, mas com outros produtos de exportação. Demos hoje mais um passo importante no sentido de trazer mais investimentos e promover aquilo que o povo mais almeja, que é emprego. Foi um encontro memorável", comemorou a governadora Fatima Bezerra, parabenizando os promotores do evento - Jean Valério (Lide RN) e Everton Monezzi (Lide China).

A reunião virtual foi promovida pela Lide Rio Grande do Norte e Lide China e contou com a presença da Cônsul Geral da China no Recife, Yan Yuqing; do diretor geral do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), Guo Yinghui; do presidente do Conselho de Administração da CPFL Energia, Wen Bo; do vice-presidente da CCCC South America, Yu Yong; do presidente da Fiern, Amaro Sales e do sócio-fundador da Agrícola Famosa, Luiz Barcelos. O diretor geral da China-Brazil Invetiment Development Trade Center, Pan Faming, fez uma intervenção direto da China.

Referindo-se à governadora Fátima Bezerra como "grande amiga", a Cônsul Geral da China no Recife, Ian Yuqing, defendeu o aprofundamento das relações bilaterais entre o Rio Grande do Norte e a província do Cantão (Guangdong, que tem 104 milhões de habitantes) e o fortalecimento das parcerias em algumas áreas: agricultura verde; energias renováveis, cidades inteligentes e cidades seguras; criação de zonas experimentais industriais em comum para aumentar a produtividade; combate à pobreza; turismo e cultura.

"Precisamos realizar eventos culturais para que os povos possam se conhecer melhor, aprofundar a parceria da mídia do RN com a chinesa para que o estado possa aparecer mais para o público chinês", sugeriu a diplomata.

Ela disse que naquele evento havia executivos de duas empresas chinesas da área de energia interessadas em investir o RN, informou que o país asiático está em tratativas para importar o camarão produzido no RN e elogiou a governadora Fátima Bezerra.

"O Estado tem muitas potencialidades, uma costa lindíssima e agora trabalha com desenvolvimento econômico e social. Tudo isso é vantagem, mas o que vejo como maior vantagem no Rio Grande do Norte é a governadora, um ponto fora da curva, que tem secretários muito competentes. São pessoas assim que fazem do RN um lugar diferente”, disse.

Foi o Consulado em Recife, através da sra. Yuqing, quem abriu as portas do mercado chinês para o melão potiguar, depois de oito anos de negociações.

"Nesse seminário foram apontados vários caminhos para aumentar os investimentos chineses no Rio Grande do Norte que vão trazer desenvolvimento, mais empregos e renda para nosso povo. Estamos lutando para ter um porto e a empresa interessada em construí-lo estava presente, assim como outras gigantes que já investem em nosso Estado. Foram citadas várias alternativas que daremos sequência, assim como fizemos quando a comitiva chinesa esteve no RN em julho de 2019", adiantou o secretário de desenvolvimento econômico, Jaime Calado.

Em nome do empresariado local, o presidente da Federação das Indústrias (Fiern), Amaro Sales, convidou a cônsul a voltar ao Rio Grande do Norte para conhecer o Mais RN, Agenda Potiguar 2019/2022, projeto de desenvolvimento do Estado, que inclui 44 metas indicativas e 180 ações concretas nas áreas de segurança, saúde, educação, transportes, conectividade, recursos hídricos, inovação e melhoria da gestão pública.

Yan Yuqing, Cônsul Geral da China no Recife, ainda afirmou que gosta “tanto do Rio Grande do Norte que sou voluntária para fazer o trabalho de divulgação do Estado na China."