Lucro Líquido da Caixa no 2ª trimestre de 2021 foi de R$ 6,3 bilhões

A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos em poupança, anunciou o seu resultado consolidado do segundo trimestre de 2021.

Entre os principais destaques está o lucro líquido de R$ 6,3 bilhões no trimestre, o maior lucro no segundo trimestre de toda série histórica do banco. O aumento em relação ao mesmo período de 2020 foi de 144,7%.

Quanto se fala semestre, o resultado também foi histórico. Nos primeiro seis meses do ano o lucro líquido do banco foi de R$ 10,8 bilhões, aumento de 93,4% na comparação com 2020.

Também houve crescimento em contratações de crédito imobiliário SBPE (R$ 37,4 bilhões), aumento em volume de contratações Agro (R$ 5,8 bilhões) e na contratação de crédito consignado (R$ 17,6 bilhões).

Veja detalhamento dos dados abaixo:









ATUAÇÃO DA CAIXA PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DO COVID-19

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Com a continuidade da pandemia de COVID-19 no segundo trimestre de 2021, a CAIXA seguiu com a operacionalização do Auxílio Emergencial, sendo o agente pagador do programa, assim como no ano de 2020.

Com a experiência adquirida no ano passado, o calendário foi organizado para que o atendimento ocorresse de forma organizada e sem aglomeração.

O beneficiário continua tendo toda a comodidade de receber seu benefício por meio da Plataforma Digital da CAIXA, o CAIXA Tem, podendo realizar pagamentos e despesas, sem necessidade de se deslocar até uma agência.

Ao todo, de acordo com a Caixa, somente no segundo trimestre, foram pagas 114,1 milhões de parcelas do Auxílio Emergencial 2021, para 38 milhões de beneficiários, o que correspondeu ao montante de R$ 26,3 bilhões em benefícios pagos.

ANTECIPAÇÃO DO ABONO SALARIAL - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

No segundo trimestre a CAIXA distribuiu 725,5 mil benefícios do abono salarial, o que corresponde a R$ 473,7 milhões.

BENEFÍCIOS SOCIAIS

Também pagou 158 milhões de parcelas de benefícios sociais, no montante de R$ 73 bilhões. Estes valores contemplam os pagamentos dos programas Auxílio Emergencial, BEm, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, benefícios previdenciários e demais programas federais, estaduais e municipais de transferência de renda.

PLATAFORMA DIGITAL - CAIXA TEM

Atingindo o recorde de mais de 107 milhões de contas poupanças sociais digitais gratuitas abertas até o final de junho de 2021, o app CAIXA Tem viabilizou o maior movimento de inclusão social, digital e financeira do Brasil, sendo utilizado para pagamento de todos os benefícios sociais.

O app apresenta o menor consumo de dados do mercado e tem foco nos segmentos de renda básica, social e microempreendedor individual (MEI). Dentre as suas funções estão o pagamento de boletos, contas, utilização de cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras.

Durante o primeiro semestre de 2021, foram cadastrados 5,4 milhões de usuários com dispositivo vinculado no aplicativo CAIXA Tem e realizado 1,1 bilhões de transações eletrônicas e financeiras, além de 51,9 milhões de downloads do aplicativo.

CRÉDITO À MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - PRONAMPE E FAMPE

Desde o dia 02 de julho de 2021, a CAIXA disponibilizou R$ 6,3 bilhões em crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - PRONAMPE.

Com o objetivo de consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e desenvolvimento da economia nacional, o novo limite, autorizado pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), vai auxiliar empreendedores e pequenas empresas que recebem crédito.

No segundo trimestre, foi contratado R$ 1,2 bilhão referente à linha de crédito amparada pelo Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), beneficiando 16,1 mil empresas.

Já no primeiro semestre de 2021, foram R$ 2,7 bilhões em contratações e 37,1 mil empresas beneficiadas. Essa modalidade conta com o Crédito Assistido do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), antes, durante e após a contratação.

EMPREGADOS E COLABORADORES

No segundo trimestre foram admitidos 2.626 novos empregados, totalizando, no primeiro semestre de 2021, 2.837 empregados contratados.

A CAIXA anunciou ao todo mais de 17,8 mil contratações de colaboradores apenas em 2021. Destaca-se a convocação de todos os PcD que entraram no concurso de 2014, superando mais de 3,4 mil empregados PcD, a maior inclusão da história do banco, e com a contratação exclusiva de mais 1,0 mil empregados PcD.

“Conforme anunciado em julho/21, totalizaremos um quadro de mais de 4,4 mil, superando a cota legal de 5% do quadro funcional”, informou o banco.

EFICIÊNCIA E REDUÇÃO DE CUSTO

Por meio da geração de lucros recorrentes e da monetização de ativos, a CAIXA, nº primeiro semestre do ano, resultou a intenção de realizar novos pagamentos ao Tesouro Nacional, referente ao IHCD. Desde 2019, já foram pagos R$ 11,35 bilhões.

Valor elevado da dívida, superior à SELIC, o pagamento desses recursos significa uma economia direta para a CAIXA por meio da redução de seu custo de capital, e demonstra o zelo da empresa em manter uma estrutura de capital sólida e eficiente.

De janeiro de 2019 a junho de 2021, o movimento de otimização de espaço devolveu 133 imóveis administrativos em todas as regiões do país, com previsão de devolver mais 28 prédios administrativos até o final do ano, totalizando 161 edifícios devolvidos.

Estima-se uma economia de R$ 333,6 milhões no triênio 2019-2021, com o movimento de otimização de espaços e mais R$ 236,3 milhões com renegociações de dívidas, totalizando uma economia de R$ 569,9 milhões. Atualizando a Valor Presente Líquido (VPL), a economia com a devolução de prédios representa R $ 6 bilhões, e na renegociação de dívidas, R$ 4,2 bilhões, considerando a perpetuidade dos contratos.