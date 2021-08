Nascidos em abril recebem a 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

O crédito do benefício foi feito pela Caixa neste domingo (22). O calendário de pagamento desta nova rodada foi iniciado na sexta (20), quando receberam os nascidos em janeiro. No sábado (21) o pagamento foi feito para quem nasceu em fevereiro e março. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de lojas comerciais. As transferências e saques para quem recebeu o crédito neste domingo serão liberados a partir de 6 de setembro.