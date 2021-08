Mossoroense tem 50% do corpo queimado por agressor que invadiu a casa dele

O caso aconteceu na madrugada do domingo (22). Clezio Saraiva estava deitado em uma rede, na área de sua residência, quando um homem pulou o muro, jogou líquido inflamável e depois ateou fogo nele. A vítima foi socorrida às pressas para o HRTM e, em seguida, transferida para a unidade de queimados do Walfredo Gurgel, em Natal. Seu estado de saúde é considerado grave. A família registrou um boletim de ocorrência, identificando as características do agressor, que está sendo procurado pela Polícia Civil.