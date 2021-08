Aquece Mossoró 2021 será lançado nesta quarta-feira (25) em Mossoró

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDIVAREJO) e Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) realizam nesta quarta-feira (25), o lançamento oficial da campanha Aquece Mossoró 2021.





A 4ª edição da campanha, tem o objetivo de fomentar o comércio da cidade por meio de promoções e descontos oferecidos aos consumidores como forma de incentivar as vendas.





De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindivarejo Mossoró), Michelson Frota, a campanha vai oferecer preços diferenciados e sortear prêmios.







“Tenho certeza que essa campanha vai brindar todos os pilares da economia passando pela área da educação, atacado, varejo tudo que realmente for pra aquecer a nossa economia nós não estamos medindo esforços. Então vai ser gigante a premiação, como também vai ser gigante a campanha Aquece Mossoró” ressalta Michelson.





O Aquece Mossoró 2021, será realizado entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro, e a expectativa é movimentar em torno de R$ 100 milhões no comércio de Mossoró, o dobro do que foi movimentado no ano de 2019, com o sorteio de dois veículos novos entre os participantes ao final da promoção.





O evento de lançamento oficial acontecerá às 19h, no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado com a lotação de 400 pessoas, seguindo os protocolos de segurança e prevenção a Covid-19 e contará com a apresentação da palestra-show de Jardel Beck, com o tema “A Mágica do Sucesso: inovar, transformar e superar”.