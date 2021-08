Compras importantes a serem feitas para preparar um churrasco

Carnes, carvão, refrigerante, gelo, e algumas opções para os vegetarianos não podem ser esquecidos durante os churrascos. Leia o artigo a seguir com itens essenciais para fazer um churrasco delicioso, e que agrade o paladar de todas as pessoas.

Carnes

Quando o assunto é churrasco, com certeza os primeiros ingredientes que passam pela cabeça das pessoas são as carnes. Por isso, deixe-as como primeiro item de sua lista, pois sem carne, não há churrasco. Vale a pena investir em diferentes cortes de carnes como picanha, maminha, linguiça apimentada e sem pimenta, coxa e asa de frango. Molhos de acompanhamento também caem bem.

Carvão

O carvão é outro item essencial de se ter em uma lista de compras para o churrasco.

Uma dica se tratando de acender a churrasqueira, é colocar no meio do carvão, além de um pouco de álcool, um papel toalha molhado com óleo de soja. Esse truque acelera o aquecimento do carvão, criando a brasa mais rapidamente.

Pão de alho

O pão de alho é um item tradicional de se preparar em churrascos, mas quem quer inovar, pode optar por comprar pão de alho com sabores diferentes como, por exemplo, pão de alho apimentado, de queijo, e até calabresa.

Refrigerantes e cervejas

Quando as pessoas pensam em churrasco, com certeza um fardo de cerveja e refrigerante também vem à mente da maioria, uma vez que o churrasco remete a dias ensolarados que pedem a refrescância de uma bebida gelada.

Pense em opções veganas

Certifique-se se entre seus convidados há alguém que não consome carne e compre alguns legumes que podem ser preparados na brasa. Busque receitas na internet, você vai ficar surpreso com quantas opções interessantes vão aparecer.

Com a lista feita, basta ir às compras e aproveitar o momento reunido com sua família e amigos.