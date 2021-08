Quais itens não podem faltar em uma mercearia?

Um dos principais pontos para que uma mercearia vá para frente e tenha sucesso, é em relação aos produtos que ela oferece para seu consumidor. Do simples óleo de cozinha a uma bebida alcoólica rebuscada, conhecer os interesses do seu público-alvo é essencial para saber quais produtos que jamais poderão faltar em seu negócio.

Deixamos a seguir, alguns itens que sempre devem ter disponíveis em uma mercearia.

Alimentos perecíveis e não perecíveis

Os alimentos perecíveis e não perecíveis são básicos por serem de consumo diário por praticamente todas as famílias.

Entre os principais alimentos, estão: arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, temperos diversos, óleo, azeite, leite integral, extrato de tomate, massa de bolo, achocolatado, trigo, alguns enlatados, farinhas, farofas, café, chá, etc.

Alimentos congelados

Também, dentro dos produtos de mercearia, alguns congelados não podem faltar, pois são cada vez mais procurados pelos consumidores que precisam realizar uma refeição rápida e prática.

Lembre-se de optar por produtos de qualidade para sempre ter retornos positivos de seus clientes. Dentre os principais alimentos congelados, estão: Carne vermelha, frango, lasanha, pizza, nuggets, salsicha, hambúrguer, batata palito, pão de queijo, e itens para churrasco.

Bebidas

Além da água, conseguir disponibilizar uma boa variedade de refrigerantes, sucos e destilados, também ajuda o seu negócio a conquistar mais clientes.

Uma boa compra de bebidas no atacado aumenta as opções da freguesia, mas também as vendas da sua mercearia.

Frios

Esses itens também são uns dos mais procurados e vendidos em mercearias. Utilizados para o preparo de lanches, massas rápidas e fáceis, os frios não podem faltar em sua mercearia. Procure sempre ter para a venda: queijo, presunto, apresuntado, mussarela, mortadela, salame, etc.

Por último e mais importante, pesquise os melhores preços para que você consiga ter valores atrativos para sua clientela. É importante sempre disponibilizar opções de marcas de um mesmo produto e oferecer programas de fidelidade e descontos.