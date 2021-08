Como combinar biquínis e acessórios?

Hoje em dia é cada vez mais comum que as mulheres se arrumem de verdade para ir à praia. Nada de vestir apenas um biquíni e complementar o look com uma saída de praia, os acessórios também chegaram para ficar.

E o mais legal é que é possível fazer várias combinações, tudo de acordo com o seu estilo. Desde peças mais casuais como maiôs e biquíni cropped, até os famosos cortininhas que deixam o colo à mostra e combinam com acessórios maiores.

Descubra o que fica bem em você e aposte em colares, pulseiras e outros acessórios para ir à praia ou à piscina. Confira algumas dicas!

1. Maiô com maxi colar

Aposto que você já viu alguém com um look parecido como esse. E fica incrível!

A ideia nesse caso, é combinar o maiô, que faz parte da moda praia mais justa, com um acessório versátil bastante imponente.

A cor do maxi colar é você quem decide. Porém, tente harmonizar as peças do cordão com a cor do seu body.

2. Biquíni cropped e pulseiras diversas

Os biquínis no estilo cropped são outras peças que, por si só, deixam qualquer mulher ainda mais bonita. Mas, você pode arrasar ainda mais com alguns acessórios pontuais no look.

Opte por pulseiras e cordões mais simples que combinem com o biquíni. Invista também em apenas uma cor (prata ou dourado) para harmonizar os acessórios.

Fazer essa combinação, pode deixar o seu look praia ainda mais jovial. Escolha também um chapéu ou viseira confortável e esteja pronta para tirar fotos maravilhosas.

3. Biquíni cortininha com colar delicado

O biquíni mais amado de toda mulher também fica ainda mais bonito quando combinado com um acessório versátil.

A nossa dica é que, nesse caso, os cordões mais delicados sejam a sua primeira opção. Isso porque o biquíni cortininha, devido ao seu tamanho, é um modelo mais simples e prático.

Além de apostar em pingentes diferentes, algumas gargantilhas e o famoso “colar de búzios” também são ótimas opções na hora de montar a combinação perfeita.

Posso usar acessórios na praia?

É claro que pode! Muitas pessoas ficam em dúvida se aquele anel ou pulseira irá enferrujar em contato com a água do mar. Mas, não se preocupe.

Com o tempo e dependendo da qualidade do material, isso pode acontecer. No entanto, vale muito a pena elaborar o look e investir nos acessórios para se sentir mais bonita, mesmo na praia.