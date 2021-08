Faça esses 4 drinks com Nutella!

Não há nada neste mundo que um pouco de Nutella não possa melhorar, não é mesmo? Então aprenda essas 4 receitas sensacionais de drinks com o creme de avelã.

A Nutella é um creme de avelã delicioso, consumido atualmente em mais de 75 países. No Brasil, a marca chegou em 2005, e, desde então, conquistou um espaço especial na prateleira da cozinha dos brasileiros. Normalmente, a Nutella é usada em receitas de bolos, ou passada no pão. Porém, este produto versátil pode servir como ingrediente para preparação dos mais diversos doces e bebidas.

Juntar uma bebida alcoólica com Nutella pode parecer estranho à princípio. Mas, o que muitos não sabem, é que essa combinação é surpreendentemente saborosa. Pode-se optar por drinks quentes para tomar no inverno, bem como os drinks gelados para o clima de verão. Em ambos os casos, a Nutella vai bem com uma dose de álcool.

Vodka com Nutella

A vodka é uma bebida de alto teor alcoólico, chegando aos 40% em concentração de álcool. Juntando este forte líquido com a doce Nutella, você conseguirá o equilíbrio perfeito. Os ingredientes desta receita são: Nutella, vodka, açúcar e creme de leite.

Rum com Nutella

Esse drink exótico é especialmente saboroso nos dias mais frios, pois é recomendado que seja servido quente. O preparo é incrivelmente simples e o resultado é maravilhoso. Nesta receita você precisará de um bom rum, Nutella, canela e chocolate ao leite.

Licor com Nutella

Agora, mais uma receita para os dias de calor. O licor com Nutella é uma combinação especial. Pode-se usar qualquer tipo de licor, no entanto, o mais recomendado é o licor de creme irlandês, seja de baunilha ou café. Para esta receita, são necessários licor, Nutella e leite integral.

Batida de Nutella

Essa receita também é especialmente deliciosa se servida gelada. A preparação é bem simples e, por ser bem doce, o sabor pode conquistar até quem não gosta de bebidas alcoólicas. Os ingredientes desta receita são: cachaça, leite condensado, Nutella e leite integral.

O modo de preparo é extremamente fácil. Basta misturar 50 ml de cachaça com uma colher de sopa de leite condensado, uma colher de sopa generosa de Nutella e meia xícara de leite. Quando a mistura estiver homogênea, está pronto o seu drink!