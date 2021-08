O que fazer antes de abrir um bar ou restaurante?

Abrir um bar ou restaurante não é uma tarefa tão simples, mas, com planejamento, tende a dar certo. Para iniciar qualquer tipo de negócio, é preciso formular um plano, identificando e estudando qual será sua forma de atuação. A partir de então, você delimita todas as atividades, espaços, profissionais, responsabilidades e propósito.

Por isso, selecionamos os principais pontos para serem considerados quanto à abertura do seu comércio.





Análise de mercado

Analise os principais concorrentes do ramo. Veja onde eles estão localizados, qual o público, o tempo de atividade e seus cardápios. Nessa fase, você deve obter o maior número de informações possíveis, buscando entender o dinamismo de outros restaurantes e bares. Procure identificar o que falta ou o que pode ter chamado a atenção de um grupo de pessoas.





Público-alvo

Agora, escolha o seu público-alvo. Isto é, o público que você vai direcionar o empreendimento. Afinal, quem você deseja atender? Aquelas pessoas que frequentam uma vez por mês ou aquelas pessoas que vão todos os dias?

Esse é um ponto crucial para o sucesso. Entender o que você está buscando e aí entender o que esse público está buscando. Já nessa fase, é legal pensar em uma distribuidora de alimentos para o seu restaurante ou bar.





Cardápio

É hora de definir o que rege seu bar ou restaurante: o cardápio. E esse é mais um filtro de público: quais os produtos seus clientes têm o hábito de consumir ou quais podem ter um valor agregado maior? O estabelecimento irá vender bebidas alcoólicas? Os pratos serão mais populares ou mais gourmets?





Contrate mão-de-obra qualificada

O processo de escolha dos funcionários deve ser “rigoroso”. Você precisa agradar os clientes, para isso, precisa-se de pessoas que vistam a camisa e prestem um bom serviço. Estabeleça uma relação de empatia com seus empregados: eles devem se colocar no lugar do patrão, e o patrão deve se colocar no lugar deles.

O bom atendimento, junto de bebidas e comidas gostosas, são aspectos essenciais para atingir a meta.





Precificação

Você precisa considerar diversos fatores para a definição dos valores de seu serviço. Faça uma projeção inicial com os custos e despesas, projetando as vendas durante um certo período. Assim, você visualiza seu fluxo de caixa e traz à tona uma projeção de faturamento. Para conseguir uma maior margem de lucro, tente comprar bebidas não alcoólicas, alcoólicas e alimentos no atacado.

Por fim, concluímos que há vários pontos para serem avaliados quando se pensa em abrir um bar ou restaurante. Entretanto, é muito importante que esse processo seja feito com muita atenção e cuidado, para que alcance tudo o que é desejado.