5 drinks de café que você precisa conhecer

Quem não gosta de um bom e tradicional café não é mesmo? Aliás, alguns clássicos como o cappuccino, o café espresso e o pingado, não podem faltar nas padarias e nas cafeterias do país. Mas, agora, os drinks com café são um sucesso e estão conquistando o paladar de muitos admiradores pelo mundo.

O café alcoólico, como é conhecido, pode ser feito com vários ingredientes, como rum, whisky ou licor. Fato é que a criatividade não tem limites quando falamos do grão mais brasileiro do mundo. Com uma boa dose de imaginação, é possível fazer capuccino com amarula, caipirinha e até espresso Martini. Que tal?

Para te dar aquela inspiração no momento de preparar seus coquetéis, listamos receitas de bebidas alcoólicas com o café!





Caipirinha de café

Caipirinha e café: a junção ideal que todo brasileiro vai amar. Mas o que preciso para fazer esse drink?

● 50 ml de cachaça; 50 ml de café espresso em temperatura ambiente

● 1 limão

● Açúcar a gosto

● Gelo a gosto

Modo de preparo: primeiramente, corte o limão em rodelas e coloque-o, com açúcar, em uma coqueteleira. Pode ser até copo plástico ou de alumínio. Busque tirar o máximo possível das partes brancas e a casca da fruta. Agora, amasse os ingredientes e depois adicione a cachaça, o café e o gelo. Só misturar tudo. Para servir, decore o copo com rodelas de limão e grãos de café.





Café cubano

O rum é uma das bebidas mais típicas e famosas de Cuba. Por isso, existe o café cubano, outra versão alcoólica que vai te deixar com água na boca. Os ingredientes são básicos:

● 60 ml de café espresso

● 50 ml de suco de lima

● 1 colher (sopa) de creme de leite fresco

● 1 copinho de dose de rum

● Gelo e folhas de hortelã a gosto

Em um recipiente, adicione o café espresso, o suco de lima e, também, a dose de rum. Dê uma boa misturada até que a bebida fique homogênea. Após isso, acrescente o creme de leite e estilize com folhas de hortelã e o gelo.





Coquetel de café

Ótima pedida para quem curte bebidas mais doces. Tanto o licor como o xarope de canela são bem açucarados, contrastando com o whisky e harmonizando com o café espresso.

Ingredientes:

● 1 xícara de café espresso

● 50 ml de whisky Bourbon

● 1 colher (sopa) de licor de café

● 1 colher (chá) de xarope de canela

Modo de preparo bem simples: misture todos os ingredientes em um recipiente e adicione gelo para dar aquela refrescância. Sirva em uma taça, polvilhando uma canela.





Espresso Martini

Café e vodka? Temos também! O espresso Martini é uma bebida leve. Pode ser servida na taça de coquetel. Os ingredientes para fazer a receita são:

● 50 ml de Vodka

● 10 ml de licor de café

● 1 xícara de café espresso

● Grãos de café para decorar

Em coqueteleira ou em um copo, coloque todos os ingredientes, agitando-os. Na taça de coquetel, sirva, adicionando café em grãos para decoração.





Capuccino com amarula

O capuccino com amarula é capaz de unir o amargo do grão com a refrescância perfeita. Bom para os dias quentes!

Ingredientes:

● 250 ml de café congelado (quanto mais forte, melhor)

● 190 ml de leite

● 1 colher (chá) de achocolatado toddy

● ½ colher (chá) de canela em pó

● 1 copinho de dose de Amarula

Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até virar uma mistura homogênea. Sirva, então, em uma bonita caneca. E se quer dar um ar refinado, coloque chantilly por cima.

Por fim, se você gosta de café, mas também não abre mão do álcool, deixamos boas receitas. Agora, é só aproveitar!