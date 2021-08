Sobremesas para o natal

O natal é uma data extremamente especial em que família e amigos se reúnem para comemorar. É nessa data também que todos saboreiam juntos pratos doces e salgados preparados com muito amor.

Pensando em você, que quer preparar doces tradicionais para o Natal, separamos algumas receitinhas deliciosas.





Pavê de chocolate

O pavê é um doce muito típico de ser feito e consumido no natal, e com o clássico não se tem erro. Para esse pavê de chocolate, você precisará de ingredientes simples:

● Achocolatado ou chocolate em pó;

● Leite;

● Creme de leite;

● Amido de milho;

● Bolacha Maria

Para realizar essa sobremesa, basta levar no fogo médio o leite com o creme de leite, o amido de milho e o achocolatado em pó e misturar até que crie uma consistência cremosa.

Depois, basta colocar em um refratário camadas desse creme, intercalando com camadas de Bolacha Maria umedecida no leite, até terminar todo o creme de chocolate feito. Após isso, o doce deve ser levado na geladeira e ficar em torno de 1 hora, para ficar geladinho e mais saboroso.





Torta de morango

A torta de morango é outra sobremesa bem simples de ser feita, porém deliciosa. Para essa torta você precisará dos seguintes ingredientes:

● Bolacha maizena;

● Manteiga ou margarina;

● Uma caixa de morangos.

● Açúcar;

● Creme de leite;

● Leite em pó;

● Leite condensado.

Para o preparo dessa torta, a primeira coisa a ser feita é a massa. Triture as bolachas maizenas e misture as com a manteiga derretida. O ponto da mistura deve ser capaz de gerar uma massinha. Molde a mistura na forma e leve ao forno por 15 min a 180ºC.

Após o preparo da massa, um brigadeiro cremoso de leite em pó deve ser feito com leite condensado, creme de leite e leite em pó. E, por fim, uma geleia deliciosa de morangos deve ser feita, basta colocar os morangos bem picados em uma panela, acrescentar açúcar, e de preferência um pouco de limão. Mexa até que vire uma geleia.

Monte a torta e deixe na geladeira por 2 horas.





Mousse de maracujá

O mousse de maracujá é um queridinho da maioria das pessoas em questão de textura e sabor, porém, aqui vai uma receita diferente de um mousse delicioso, com leite semidesnatado. Você precisará de:

● Polpa de maracujá natural ou suco de maracujá em pó (Caso usar polpa natural, seu rendimento deve ser equivalente ao suco em pó);

● 500 ml de leite semidesnatado;

● Leite condensado semidesnatado;

● Gelatina sem sabor.

Para o preparo, basta unir todos os ingredientes em um liquidificador.

Após isso, a mistura deve ser levada em um refratário e ficar de 4 a 5 horas na geladeira para que crie consistência de mousse. É fácil e delicioso.