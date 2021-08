Dicas para comprar banheira para casal

Muitos casais sonham ter uma suíte com uma banheira de hidromassagem grande e confortável. A Banheiras Bom Banho possui modelos de banheiras dupla e formatos variados que se encaixarão perfeitamente no seu projeto

A seguir, sugerimos alguns modelos de banheiras que podem ser mais vantajosos para um casal. Confira





Primeiramente, verifique o espaço disponível

A primeira coisa, e talvez a mais importante, é saber o espaço disponível que sua casa possui para comportar uma banheira quadrada, redonda ou retangular.

Tenha em mente as dimensões de seu banheiro, suíte ou área externa na qual quer instalar sua banheira. Verifique a disposição dos demais itens no ambiente, como o vaso sanitário e pia.





Banheiras de hidromassagem

As banheiras redondas de hidro são as mais conhecidas e possuem uma vantagem de se adaptar melhor a diferentes ambientes. Além das banheiras com formato arredondado, você também poderá escolher entre estruturas retangulares ou quadradas.





Ofurô

As banheiras tipo ofurô são mais profundas e podem ser instaladas em áreas internas e externas. De preferência, os ofurôs de madeira devem ficar protegidos da ação do sol e da chuva. Com regulagem de temperatura, geralmente os banhos de ofurôs são em água quente ou morna.