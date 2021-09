Caixa encerra o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial nesta terça, 31

Recebem amanhã os beneficiários nascidos no mês de dezembro. Neste domingo (29), receberam os nascidos em novembro. O depósito está sendo feito na conta poupança social, que pode ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. Os valores já podem ser usados para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de lojas comerciais. As transferências e saques para quem recebeu o crédito nesta desta rodada serão liberados a partir da quarta-feira, 1º de setembro, seguindo, da mesma forma, o mês de aniversário.