Servidores do Detran/RN entram em greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira, 02

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN) vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (02). A decisão foi tomada durante a Assembleia presencial da categoria ocorrida na última sexta-feira (27). A atividade contou com representações da categoria de todo Estado.

Segundo Alexandre Guedes, diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (SINAI-RN), entre as pautas de reivindicação da categoria estão o Projeto de reestruturação do plano de cargos carreira e remuneração, realização do concurso público, pagamentos de processos de servidores do DETRAN, implantação e pagamento insalubridade, abono permanência, mudança de classe e grau/nível. Além de melhorias na estrutura com relação a alguns prédio do DETRAN no Estado.

Para Alexandre Guedes, os trabalhadores optaram pela greve porque enxergam no movimento a única alternativa frente a forma como o Executivo tem conduzido o processo de negociações em curso.

Ele afirma ainda que as orientações dadas pelo Gabinete Civil estadual, pela Secretaria de Administração do Estado (SEAD) e pela direção do DETRAN pesaram na decisão coletiva.

“O Gabinete Civil dá uma orientação e os negociadores do Governo vêm com outra orientação. Assim fica impossível que um processo de negociação avance dessa maneira”, comenta.

A assessoria e comunicação do Detran RN informou ao Portal Mossoró Hoje que as unidades do Detran em todo o estado seguirão abertas e será avaliado o nível de adesão dos servidores ao movimento, após as devidas avaliações, o órgão irá emitir nota.