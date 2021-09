Apesar da greve, Detran/RN mantém os serviços de atendimento ao público

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), informa que mesmo diante da greve deflagrada pelo servidores na última quinta-feira (02), o órgão continua com atendimento ao público por meio de agendamento prévio em todas as unidades do estado do Rio Grande do Norte.

Segundo a assessoria do órgão, as unidades do Detran do Estado abrirão normalmente para atender a demanda pública disponibilizando os serviços de habilitação de condutores, a exemplo de abertura de processos e realização de provas prática e teórica.

Na unidade de Mossoró, estão sendo realizados os seguintes serviços: Veículos zero (emplacamento) de Veículos com processos abertos pelos Despachantes; Veículos usados com processos abertos por Despachantes; Atendimento a Despachantes funcionando para recebimento de processos; Abertura de Processos para veículos novos e usados com Vistoria da RENAVIN e emissão de ATPV.

O Detran informa ainda que todos os serviços online continuam funcionando normalmente, bastando acessar o site do Detran (www.detran.rn.gov.br). Entre eles: Serviços de Habilitação, Emissão de Boletos, Consulta de Veículos, Emissão de CRLV Digital e Consulta de Condutor