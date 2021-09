Servidora Pública lança livro onde fala sobre como lidar com o luto por um animal de estimação

O livro “Quando a hora de passear chega ao fim. A luta e o luto: o que ninguém nos diz”, será lançado no dia 10 de setembro, às 19h, no Hospital Veterinário Quatro Patas, em Mossoró. Na obra, a autora, Patrícia Barbosa Ferreira, fala sobre a luta pela vida de seu cão, que era portador de Leishmaniose Visceral Canina (Calazar), e de como lidou com o luta após a perda do amigo. O livro ainda fala um pouco, sobre: doação de sangue, hemodiálise, eutanásia, cuidados paliativos, hospice, sepultamento, cremação, luto e espiritualidade no âmbito veterinário.