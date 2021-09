Caixa libera saques da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 para os nascidos em junho

A partir desta sexta-feira (10), os beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 nascidos em junho já podem sacar ou transferir os recursos da 5ª parcela que foram creditados na Poupança Social Digital.

Os recursos também continuam podendo ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem. Esta rodada de saques se encerra no dia 20 de setembro, com a liberação dos valores para os beneficiários nascidos em dezembro.





As agências da CAIXA abrem as portas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. “Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas”, informa o banco.

COMO REALIZAR O SAQUE EM DINHEIRO

Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”.

Depois, o trabalhador deve inserir uma senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.

Continua disponível aos usuários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo CAIXA Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

Confira no site da CAIXA, alguns tutoriais de como receber e movimentar o Auxílio Emergencial no aplicativo CAIXA Tem