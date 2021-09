Como as apostas estão mudando em 2021? Novas indústrias, tendências e a implementação no Campobet

As apostas desportivas não são apenas uma forma de entretenimento. Esta é uma verdadeira indústria na qual você tem a oportunidade de prever o resultado de um evento esportivo e testar suas habilidades analíticas. A casa de apostas Campobet possui muitas linhas diferentes em seu arsenal e, apesar da quarentena, não deixou seus clientes sem escolha.

O mercado de apostas está em constante evolução e crescimento, surgem novos movimentos de marketing e o público-alvo está aumentando. Tudo isto tem um efeito positivo nos rendimentos do mercado de jogos de azar. Existem várias tendências principais que irão dominar o mercado de jogos em 2020 e além.

O aumento da popularidade dos esportes eletrônicos

A ênfase nas competições de e-sports é uma das principais tendências no mercado de apostas atualmente. Antes, quando se falava das apostas desportivas, existia apenas uma associação com os esportes tradicionais e as corridas de cavalos, mas agora o mercado tornou-se muito mais amplo e diversificado.

As apostas em esportes eletrônicos eram exóticas alguns anos atrás, mas hoje não são inferiores a outros tipos em termos de número de pessoas dispostas a fazer previsões sobre elas. A popularidade dos esportes eletrônicos também pode ser atribuída ao fato de ser oficialmente reconhecido como um esporte por muitas federações esportivas do mundo.

Aumentando o número de apostas online no Campobet

Desde 2018, o número de jogadores que entraram em plataformas de jogos de azar a partir de um tablet ou celular ultrapassou 50% do número total de usuários. E essa tendência continua crescendo. Nos próximos anos, os analistas prevêem que as apostas online podem obstruir o mercado de apostas offline. O Campobet está trabalhando na customização de seus sites e investindo quantias significativas no desenvolvimento de aplicativos móveis.

Criptomoeda como meio de pagamento

Em breve, todas as casas de apostas aceitarão apostas em criptomoedas. É possível que existam empresas cuja moeda digital se torne a única forma de repor o depósito.

Máquinas caça-níqueis com efeito 3D e realidade virtual

Esta tendência não está se desenvolvendo tão rapidamente, embora nem todos os jogadores tenham a oportunidade de comprar equipamentos caros que ajudarão a tornar o vídeo pôquer mais realista e atmosférico. De acordo com especialistas, a popularidade dos fones de ouvido de realidade virtual aumentará em 2 a 3 anos.

A popularidade das apostas exóticas

Se em anos anteriores as apostas nos resultados de concursos mundialmente famosos como o Oscar ou o Eurovisão estavam ganhando força, então nas condições de quarentena, aposta nos eventos que acontecem no país, previsões para a data de abertura da vacina contra o coronavírus, quando a quarentena terminará e semelhantes ganharam popularidade.

Mas existem certas dificuldades com essas apostas:

● baixa probabilidade

Se tomarmos a margem média do corretor de apostas (algo em torno de 2-3%), então em apostas exóticas será duas, três ou até quatro vezes maior. Os jogadores profissionais experientes não apostarão em eventos em que a casa de apostas tenha tanta vantagem sobre o jogador.

● falta de habilidade para analisar o mercado

Ao apostar em um mercado exótico, o jogador não tem informações para analisar os jogos, como, por exemplo, ao apostar em partidas de futebol. Aqui você só pode confiar nas opiniões e suposições dos chamados "especialistas", o que é simplesmente impossível se tornar em um mercado como este.

Legalização de casas de apostas

Entre as muitas outras tendências dos últimos anos, vale a pena prestar atenção nesta. Por exemplo, nos EUA as apostas desportivas já foram legalizadas, na Ásia já são praticadas há muito tempo. A vez chegou a Europa. E embora existam muitas nuances e opiniões divergentes sobre o assunto, a continuação da tendência para a atividade jurídica é um fato consumado.