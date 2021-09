Acusado de torturar quilombola em Portalegre já responde a processo por racismo

Nesta quarta-feira (15) a reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE teve acesso a um outro processo judicial, em desfavor de Alberan de Freitas Epifânio, movido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Alberan, cujo nome veio a público esta semana, após ter sido acusado de amarrar, arrastar e torturar um quilombola no município de Portalegre, já responde a um processo por injúria racial.

De acordo com a denúncia, em 26 de junho de 2020 ele teria proferido ofensas racistas contra um rapaz, cujo nome não iremos citar, após este tê-lo procurado para falar sobre uma placa de carro.

O crime foi presenciado por duas pessoas que estão citadas no processo como testemunhas do caso. Veja o processo AQUI.

O caso mais recente, sobre a tortura do quilombora, está sendo investigado pela polícia civil, tramitando na delegacia de Portalegre.

Por meio de nota, o MPRN também se manifestou, informando que já determinou a abertura de inquérito policial sobre o caso. Veja abaixo:

Nota à imprensa

Sobre os fatos registrados na cidade de Portalegre e divulgados na imprensa, o MPRN informa que remeteu o material recebido à Polícia Civil e que determinou a abertura de inquérito policial. Os fatos estão sendo investigados, já estando o delegado presidente do inquérito colhendo depoimentos e imagens. Logo após o término da investigação, esse inquérito será remetido para ao MPRN, que é titular da ação penal, para tomar as medidas necessárias.

