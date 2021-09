Homem morre na UPA do Alto de São Manoel após ser baleado na Praça das Malvinas.

Um homem, identificado apenas como Laurentino, morreu nesta quarta-feira (15), após sofrer cerca de 4 disparos de arma de fogo, na praça das Malvinas, em Mossoró.

O crime aconteceu por volta das 18h. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel. Os médicos ainda tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.

Os policiais também explicaram que no local do atentado, prevaleceu a lei do silêncio. Quando a viatura chegou, ninguém quis falar sobre o caso.

Não se sabe quantas pessoas participaram do crime e nem em que tipo de veículo o atirador estava.

O MOSSORÓ HOJE apura mais detalhes.