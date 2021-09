PM é salvo pelo colete à prova de balas durante troca de tiros em Serra do Mel

Um policial militar foi baleado e dois suspeitos de assalto morreram durante um confronto no início da tarde desta sexta-feira (17), no município de Serra do Mel, na região Oeste potiguar.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima de que os suspeitos possivelmente estariam escondidos em uma residência, no Conjunto Novo, na Vila Brasília. Ao chegar no local, a equipe foi recebida a tiros e revidou a agressão.

Dois suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Municipal Doutor Sílvio Romero de Lucena, no entanto, eles não resistiram aos ferimentos. Outros dois homens conseguiram fugir pulando muros de residências.

Durante a troca de tiros, o comandante da operação foi atingido por três disparos, tendo a munição ficado alojada em seu colete. Ele foi levado ao hospital para avaliação médica e passa bem.