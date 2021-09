Justiça manda soltar acusado de torturar quilombola em Portalegre-RN

Seguindo parecer do promotor de Justiça Rodrigo Pessoa de Morais, a juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, determinou que o comerciante Alberan de Freitas, de 52 anos, fosse posto em liberdade, no município de Portalegre-RN. Alberan havia sido preso por ordem judicial nesta sexta-feira, 17, por ter espancado em via pública, com requintes de crueldade, e dito depois que fez e faria tudo de novo, o quilombola Francisco Luciano Simplicio, de 23 anos. Um amigo dele também teve a prisão decretada.