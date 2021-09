Suspeito é baleado ao tentar tomar arma de vigilante do Rafael Fernandes

Um suspeito ainda não identificado foi baleado na cabeça, após uma tentativa frustrada de assaltar e tomar a arma de um vigilante do Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró.

De acordo com informações do Sargento Almeida, fiscal de Operações do 2º Batalhão de Polícia Militar, dois homens armados chegaram à unidade de saúde, na rua Prudente de Morais, no Santo Antônio, e tentaram render o vigilante.

Este último rapidamente reagiu a abordagem, conseguindo efetuar um disparo, que acertou um dos suspeitos na região da cabeça. O outro conseguiu fugir do local.

O homem ferido recebeu os primeiros socorros ainda no Rafael Fernandes, sendo transferido, em seguida, em uma Ambulância do Samu, para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado de saúde dele é desconhecido.