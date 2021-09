“Galego da Água” tem comércio invadido e é executado a tiros, no Aeroporto 1

A vítima, Osmar Dantas de Oliveira, de 33 anos, conhecido como “Galego da Água”, estava dormindo, próximo a porta de entrada do seu depósito de água mineral, na rua Guilherme Ricardo de Lima, quando o suspeito entrou no local e o matou com disparos de arma de fogo na região da cabeça. De acordo com o delegado, Rafael Arraes, ainda não há informações sobre o histórico da vítima, se ela tinha algum tipo de inimizade que possam ter motivado o crime. A investigação segue a cargo da Delegacia de Homicídios.