Agricultor usando revólver e foice mata a filha, a mulher e outros 3 em Passa e Fica

Quando a Polícia Militar chegou e saiu em diligência, encontrou William de Lima morto, com um tiro. A tragédia aconteceu ao amanhecer do dia, por volta das 4 horas, deste sábado, 25, na cidade de Passa e Fica, região Agreste do Rio Grande do Norte. A informação é do comando do 8º Batalhão de Polícia Militar do RN.

O agricultor William de Lima Silva, de 33 anos, matou a ex-mulher, a filha de 7 anos, e o casal de ex-sogros, tendo deixada ainda outras duas pessoas da mesma família feridas, no município de Passa e Fica, divisa do RN com o Estado da Paraíba.



Maria da Luz Henrique de Lima, ex-companheira

Maria Clara de Lima e Silva, 7 anos, filha

Maria do Livramento Henrique de Lima, ex-sogra

Francisco Batista de Lima, ex-sogro

Vera Lúcia, Verinha.

Um sobrinho Maria da Luz também foi baleado. Está se recuperando no hospital local. Ele não teria sido assassinado também porque faltou bala na arma do assassino.