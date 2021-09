Corpo é encontrado na estrada de acesso ao Parque Brasil de Vaquejada em Mossoró

Um corpo de um homem foi encontrado no início da manhã deste domingo, dia 26, na estrada de acesso ao Parque Brasil de Vaquejada, na região Sul do Centro de Mossoró-RN.

As primeiras informações é que o homem, ainda sem identificação, apresenta marcas de violência, possivelmente de tiros. A PM foi acionada ao local, que fica perto do Bairro Bom Jesus.

A Polícia Civil, do Plantão do Final de semana, junto com equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), também foi chamados para iniciar as investigações do caso.

O caso deve investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. Cabe ao ITEP fazer a identificação oficial do cadáver e apontar oficialmente a causa da morte.

Com a identificação, a Polícia Civil deve ouvir os familiares e amigos, refazendo os seus últimos passos para identificar e prender os possíveis criminosos que o amataram.