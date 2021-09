Corpo de adolescente é encontrado com sinais de violência, em São Miguel

O corpo de uma adolescente foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27), jogado em um terreno baldio, na zona urbana do município de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima tem, aproximadamente, 13 anos e foi identificada apenas como Zefa. O crime chocou até os policiais, visto que foi praticado com requintes de crueldade.

A polícia informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que havia diversas marcas de espancamento pelo corpo e um corte profundo na região do pescoço. “Ela foi degolada. Bateram muito nela e tinha esse corte profundo no pescoço”, disse.

Zefa vivia em situação de vulnerabilidade social, perambulando pelas ruas de São Miguel. Não há informações sobre alguém que poderia querer fazer mal a ela, principalmente com tanta violência.

O corpo da menina foi removido para a sede do Itep de Pau do Ferros. A Polícia Civil vai investigar o caso.