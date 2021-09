A violência crescente e alarmante no município de Rodolfo Fernandes

O município de Rodolfo Fernandes, na região oeste do Rio Grande do Norte, já contabiliza 8 homicídios somente neste ano de 2021, além de dois moradores que foram mortos em localidades vizinhas. O caso mais recente aconteceu na quarta-feira, 12 de setembro.

O número chama a atenção, visto que trata-se de um município de pequeno porte, considerado tranquilo e com um baixo histórico de Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs).

De acordo com dados do Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIO), de 2015 a 2020 houve apenas 7 homicídios na cidade, distribuídos conforme a tabela abaixo:





Com uma população estimada em cerca de 4.457 habitantes (4.418, de acordo com o último censo realizado, no ano de 2010), a violência crescente aterroriza os moradores, classificando o município como o mais violento da região em número proporcionais.

Segundo informações do delegado Paulo Nilo, titular da delegacia regional de Polícia Civil de Apodi (que responde pelo município), o alto número de crimes é decorrente de briga de facções rivais.

“Desde o final do ano passado uma determinada facção do Ceará está tentando entrar na área e está provocando esses homicídios. Já prendemos um dos líderes da facção do Ceará e outros 03 integrantes estão foragidos”, disse.

O delegado também informou que a Polícia Civil segue trabalhando para identificar os autores de alguns desses crimes que ainda não foram solucionados.

Por meio de nota, assinada pelo Comandante do 2º BPM, Tenente Coronel Sérgio Luís de Moura, a Polícia Militar também se manifestou sobre o assunto, afirmando que a guarnição vem trabalhando 24h com um serviço de policiamento ostensivo, além de realizar operações “pontuais para coibir também, esse tipo de crime, com o reforço do patrulhamento através do Grupo Tático Operacional (GTO)”. Veja a nota abaixo: