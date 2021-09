Homem não aceita fim do relacionamento e ateia fogo na casa da ex, em Mossoró

O caso aconteceu no bairro Aeroporto II, na manhã desta segunda-feira (27). O agressor, cujo nome não foi divulgado, abordou a ex-companheira no momento em que ela ia deixar a filha do casal, de 6 anos, na casa da sogra. Ele teria pedido para ir na casa dela pegar uma roupas, momento em que começou a quebrar móveis e aparelhos eletrônicos, antes de tocar fogo no quarto do casal. Antes disso, o homem também teria ameaçado a mulher com uma arma, tendo ela conseguido fugir para a casa da irmã e pulado o muro da residência para escapar do agressor.