Cerimonia na Reitoria marca a instalação do Governo do RN em Mossoró nesta terça, 28. O evento para instalação do Governo em Mossoró, acontece às 10h desta terça no Pátio da Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern). Na agenda a ser cumprida pela governadora Fátima Bezerra e pelos secretários, estão ainda ações nas áreas de desenvolvimento rural e agricultura familiar, saúde, educação, ação social, cultura, direitos humanos, segurança e administração.

O Governo do Rio Grande do Norte se instala em Mossoró nesta terça-feira (28) à quinta-feira (30). A transferência do Poder Executivo Estadual, autorizada por lei na Assembleia Legislativa, se dará em virtude das comemorações dos 138 anos de libertação dos escravos, que ocorreu no município em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea.

O evento para instalação acontece às 10h desta terça no Pátio da Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern).

A última vez que a sede do Governo do RN se deslocou para Mossoró foi em 2019. Devido a pandemia, em 2020 não ocorreu a transferência.

O primeiro evento da agenda da governadora Professora Fátima Bezerra, em Mossoró, será as 19h onde participa da posse da reitora Cicília Raquel Maia Leite e do vice-reitor Francisco Dantas de Medeiros Neto da Uern. A cerimônia, no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, marca também os 53 anos da instituição.

Na agenda a ser cumprida pela governadora Fátima Bezerra e pelos secretários, estão ainda ações nas áreas de desenvolvimento rural e agricultura familiar, saúde, educação, ação social, cultura, direitos humanos, segurança e administração.

Confira a Agenda da Governadora em Mossoró