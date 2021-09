Concurso “A Mais Bela Voz” resgata a cultura e valoriza os artistas de Tibau

Neste domingo, 26 de setembro de 2021, aconteceu a final do concurso cultural “A Mais Bela Voz de Tibau”, dentro da programação da festa de Santa Terezinha, padroeira do município, e contou com a participação de 12 candidatos, todos do município, que participaram de quatro etapas eliminatórias.

O vencedor foi Kaio Cesár, com a pontuação 49,8, cantando a música “Deixa”, de Bruno e Marrone. O segundo colocado foi Fábio Porto, conseguindo a pontuação 49,7, e interpretando a música “Os corações não são iguais”, de Roupa Nova. E a terceira colocação ficou com José Ítalo, com 49,5 pontos, com a música “Pra sempre vou te amar”, de Robson Monteiro.

Para o vencedor “foi uma oportunidade única de estar num palco, mostrando o nosso talento e projetando, quem sabe e se Deus quiser, um futuro na arte da música”, destacou Kaio César.

A ação, vista como o resgate cultural de valorização aos artistas da cidade, é promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo e Cultura.

O corpo de jurados foi formado por músicos da cidade: Juacílio Maia, Maria de Lurdes e Joas Maia.

Premiação:

1° lugar- 550 reais + troféu

2° lugar- 350 reais + troféu

3° lugar- 250 reais + troféu