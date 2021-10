Prefeitura quita salários de setembro, 13º e gratificações dos servidores públicos de Mossoró

O servidor público municipal da Prefeitura de Mossoró está com o salário do mês de setembro na conta. Desde que assumiu a gestão em janeiro deste ano, o prefeito Allyson Bezerra vem honrando o compromisso e realizando o pagamento dos salários dentro do próprio mês, sempre no último dia útil.

Para a folha do mês de setembro o investimento foi de R$ 24.353.920,14. O pagamento contempla, além do mês trabalhado, todas as gratificações, 13º salário de 2021, e o parcelamento do 13º salário de 2020, pendente da gestão anterior.

A regularidade no pagamento dos salários em dia está garantindo dignidade e segurança ao funcionalismo público municipal, além de contribuir para o aquecimento da economia local.

Em todos esses meses a injeção de capital no comércio local, mensalmente, é sempre superior a casa dos 20 milhões de reais, fortalecendo a movimentação do capital no próprio município.

"Eu tô muito feliz porque o nosso prefeito realiza o pagamento correto todos os meses, o pagamento é feito em dia. A gente pode comprar fiado tendo a certeza que no final do mês o dinheiro vai estar na conta", destacou Zefirino de Oliveira, servidor público municipal há 46 anos.

"É uma garantia, depois de trabalhar o mês inteiro, você saber que o seu salário vai estar na conta para honrar os compromissos. Toda família precisa pagar água, luz, gás e fazer compras no supermercado. Tudo isso deixa o trabalhador mais seguro", enfatizou Ivete Azevedo, servidora pública municipal há 40 anos.