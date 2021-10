PC prende dois homens por trafico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Caraúbas

Policiais civis da Delegacia Municipal (DM) de Caraúbas, em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), coordenada pela Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), deflagram, nesta quarta-feira (29), uma operação com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão na cidade de Caraúbas, para combater os crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubos.

Durante a ação, dois suspeitos foram presos em flagrante delito:

- Felisberto Gleis Reis, 42 anos, sendo apreendido em sua posse um revólver calibre 38 municiado, um tablete de maconha, uma balança de precisão, dinheiro fracionado e celular;

- Paulo Gutemberg Alves, 51 anos, que estava em posse de um revólver calibre 38, munições de calibre 38, 380, .40, 22 e estojos de calibre 556 e .44.

Um terceiro homem foi autuado, pois com ele foi apreendida uma porção de maconha. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, foi liberado. Ao longo das diligências, com outros suspeitos foram apreendidos diversos aparelhos celulares.

Os dois suspeitos foram conduzidos até a delegacia, onde foram autuados. Felisberto Gleis pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e Paulo Gutemberg por posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munições e receptação.

Ambos foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.