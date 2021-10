Operação integrada apreende 41,84 m³ de madeira sem licença ambiental em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação integrada com a Secretaria de Tributação (SET) e o IBAMA, apreendeu 41,84 m³ de madeira sem licença ambiental, no município de Mossoró.

A apreensão aconteceu na noite desta terça-feira (28), no km 48 da BR 110. A carga estava sendo transportada em um caminhão Volvo/FH, de cor prata, conduzido por um homem de 30 anos.

O caminhão, abordado pela equipe da Secretaria de Tributação que solicitou apoio da PRF, transportava madeira do tipo maçaranduba vindo do município de Nova Santa Helena/MA, com destino a Caraúbas/RN, em rota desconexa com a Guia Florestal.

A ação configura o crime do Art. 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê as condutas de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha ou carvão sem licença válida.

O veículo e a carga foram encaminhados para a sede do IBAMA, em Mossoró, e o condutor assinou termo de compromisso para comparecimento em juízo, sendo liberado em seguida.