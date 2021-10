Recuperação da rodovia litorânea Dehon Caenga Começa em outubro

O Governo do Rio Grande do Norte vai recuperar a estrada que liga os municípios de Tibau a Grossos, na região Oeste. A confirmação foi dada na noite desta quarta-feira (29) pela governadora Fátima Bezerra às prefeitas dos dois municípios, Lidiane Marques e Cinthia Sonale, durante reunião na Reitoria da Uern

Serão recuperados quatro quilômetros da estrada. O diretor geral do DER, Manoel Marques informou que os trabalhos começam neste mês de outubro e serão concluídos em dezembro. "Precisamos fazer restauração, que demanda mais serviços", informou Marques.

A prefeita do município de Grossos, Cinthia Sonale, o anúncio feito pelo Governo do Estado é uma prova do quanto ela tem buscado melhorias para Grossos desde que assumiu o poder Executivo. “Conversamos com a governadora e apresentamos a nossa realidade: somos um município turístico e dependemos de boa estrada para que nossas potencialidades sejam visitadas, que nossa culinária seja apreciada pelos visitantes. O turismo é, no momento, a aposta de muitos municípios brasileiros e não seria diferente conosco, que temos um leque considerável de atrativos que merecem ser aproveitados”, comentou.

Fátima Bezerra disse que as péssimas condições das estradas foi mais uma herança negativa das gestões anteriores. "Durante muito tempo não se fez a conservação devida das estradas. Mesmo com limitação de recursos criamos um programa para atender todo estado e estamos executando de acordo com a disponibilidade financeira", afirmou.