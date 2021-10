Lawrence cobra do Governo melhorias no abastecimento de água em Mossoró

Segundo o vereador, continuam recorrentes reclamações à Caern. Em ofício entregue à governadora, o vereador afirma ser urgente a melhoria no abastecimento. “Há anos, a população mossoroense sofre com inconstância e até ausência no fornecimento de água”, justifica

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim (Solidariedade), cobrou à governadora Fátima Bezerra, ontem (29), na Câmara, providências para melhorar o abastecimento de água na cidade.

Segundo o vereador, as reclamações da população à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) continuam frequentes em relação a falta e à inconstância no fornecimento de água em diversos bairros.

Lawrence fez a cobrança a Fátima Bezerra, na visita da governadora à Câmara Municipal, onde se reuniu com vereadores e assinou termo de regularização fundiária de casas em conjuntos habitacionais.

Em ofício entregue à governadora, o vereador afirma ser urgente a melhoria no abastecimento. “Há anos, a população mossoroense sofre com inconstância e até ausência no fornecimento de água”, justifica.

As reclamações, segundo ele, também partem de condomínios residenciais, os quais pagam por água, mas não recebem na mesma proporção. Muitos são abastecidos por carros pipa, cujos preços só aumentam.

“Também pleiteamos um valor menor da taxa de água e esgoto para os condomínios de baixa renda, como Mossoró I, II e III. Os moradores pagam o mesmo valor de um apartamento caro. É injusto”, alerta Lawrence.