Prefeitura de Grossos libera pagamento de setembro e parte da folha de dezembro de 2020

Mais de R$ 500 mil serão injetados na economia grossense com a manutenção do pagamento dos servidores efetivos dentro do mês trabalhado. De acordo com a Secretaria de Administração, foi enviada nesta quinta-feira a ordem de pagamento para o banco, no valor de R$ 460 mil, correspondente ao salário dos funcionários efetivos de Grossos. Com isso, para a prefeita Cinthia Sonale, o planejamento pensado logo no começo de sua administração se mantém.

“Seguimos pagando o salário dos servidores efetivos dentro do mês trabalhado. Sabemos da importância do funcionário ter a certeza de que poderá contar com o seu pagamento ao final do mês. É gratificante para nós, enquanto gestores, podermos concretizar algo que os servidores queriam há muito tempo”, comentou a prefeita.

Além do salário do mês de setembro, a prefeita Cinthia Sonale autorizou que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças mantivesse o pagamento de folha complementar referente ao mês de dezembro do ano passado, no valor de R$ 42 mil, conforme anúncio feito pela prefeita aos servidores.

“Liberamos o pagamento da quinta parcela referente à folha do mês de dezembro, deixada em aberto pela gestão passada. Infelizmente não tivemos como pagar tudo de uma vez, mas estamos mantendo o compromisso que assumimos com os servidores e, em breve, estaremos com tudo regularizado”, disse Cinthia Sonale.