Preso de justiça é morto com cerca de 15 tiros no loteamento Cidade Nova, em Mossoró

A vítima foi identificada como Jorge Rodson da Silva Fernandes, de 30 anos. De acordo com informações da PM, o homem havia parado seu veículo em uma venda, na tarde desta quinta-feira (30), quando suspeitos se aproximaram em outro veículo e o abordaram. Ele ainda tentou fugir pela porta do passageiro, mas foi alcançado e morto em via pública. Os autores dos disparos fugiram em seguida; A motivação do crime ainda é desconhecida, cabendo a Delegacia de Homicídio investigar o caso.