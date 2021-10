Governo do RN promove semana da prevenção e promoção da saúde da mulher

O Governo do Estado em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, vai realizar a Semana da Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher a ação acontece de 22 a 29 de outubro. O objetivo é realizar uma escuta qualificada das mulheres; mapear suas necessidades em saúde, além de estimular os municípios a elaborarem os seus Planos Municipais de Atenção Integral a Saúde da Mulher.

Durante todo mês de outubro, o Governo do Estado em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, órgãos e entidades da sociedade civil se mobilizam para informar a mulher sobre a importância do diagnóstico precoce na prevenção do câncer de mama.

Ter informação, saber se prevenir e onde buscar ajuda é muito importante e aumentam as chances de cura.

Para implementar uma Política Estadual de Saúde da Mulher que garanta ações efetivas e propositivas a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh) farão Cirandas Regionais de 13 de outubro a 16 de novembro.

O objetivo é realizar uma escuta qualificada das mulheres; mapear suas necessidades em saúde, além de estimular os municípios a elaborarem os seus Planos Municipais de Atenção Integral a Saúde da Mulher.

A Sesap vai realizar também a Semana da Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher.

A ação acontece de 22 a 29 de outubro quando todos os municípios serão convidados a participar garantindo a equidade nas atividades, pensando em todas as especificidades do público, mulheres quilombolas, indígenas, trans, bissexual, em situação de rua e privadas de liberdade.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA/MS), serão 1.130 casos novos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020-2022 em todo o Estado do RN, com um risco estimado de 61,85 casos para cada 100 mil mulheres.

Em 2020, no Rio Grande do Norte ocorreram 198 óbitos por câncer de mama feminina, na faixa etária de 30 a 69 anos, o que equivale a um risco de 11,59 por 100 mil/mulheres. A incidência desse câncer se configura entre as primeiras posições das neoplasias malignas femininas, seguido dos cânceres de traqueia-brônquios-pulmão, colo do útero, cólon-reto-ânus e estômago.

Durante a pandemia da Covid-19 não houve restrições para realização das mamografias para diagnóstico, mulheres em acompanhamento, com história familiar e mulheres que apresentaram sinais e sintomas. Em 2020, a Sesap/RN realizou na rede SUS 40.995 mamografias bilaterais de rastreamento e 63.641 exames citopatológicos de rastreamento, na faixa etária de 50 a 59 anos e 25 a 64 anos, respectivamente.

Existe uma parceria da Sesap com o Serviço Social do Comércio (SESC), instituição do Sistema Fecomércio-RN e o Grupo Reviver-Natal, realizando mamografias durante todo o ano desde 2014.

Cronograma de Ações das Cirandas Regionais

13/10 - 4ª REGIÃO (Caicó) - 13h

14/10 - 5ª REGIÃO (Santa Cruz) - 8h

19/10 - 2ª REGIÃO (Mossoró) - 13h

20/10 - 8ª REGIÃO (Assu) - 8h

26/10 - 6ª REGIÃO (Pau dos Ferrso) - 13h

04/11 - 3ª REGIÃO (João Câmara) - 8h

09/11 - 7ª REGIÃO (Metropolitana) - 8h

16/11 - 1ª REGIÃO (São José de Mipibu) - 8h

Onde buscar tratamento contra o câncer no RN:

Natal:

• Hospital do Coração de Natal (Unacon)

• Hospital Dr. Luiz Antônio/Liga Norteriograndense Contra o Câncer (Cacon com serviço de Oncologia Pediátrica)

• Hospital Infantil Varela Santiago/Instituto de Proteção e Assistência a Infância do Rio Grande do Norte (Unacon exclusiva de Oncologia Pediátrica)

• Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL (Unacon)

• Natal Hospital Center S/C Ltda (Unacon)

Mossoró:

• Hospital da LMECC (Unacon com serviço de Radioterapia)

• Hospital Wilson Rosado (Unacon)