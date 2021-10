Defesa Civil Estadual orienta como contribuir para reduzir focos de incêndio no RN

Buscando minimizar os efeitos da baixa umidade relativa do ar e das altas temperaturas nessa época do ano, a Defesa Civil orienta a população a realizar ações que visem evitar o aumento de incêndios florestais.

O Coronel Marcos Carvalho, coordenador da Defesa Civil Estadual diz que a primeira orientação é que a população possa contribuir para o destino correto do lixo evitando as queimadas irregulares

“A nossa primeira orientação é que a população tome consciência que em virtude dessa quadra seca e da presença da vegetação, a destinação do lixo deve ser feita de forma adequada, nunca se utilizar fogo para descartar o lixo”, orienta.

Segundo o Coronel Marcos, outro fator que contribui para o aumento dos incêndios é o manejo das terras para o plantio, feito principalmente por agricultores que precisam limpar seus terrenos para a plantação.

“Pedimos que o produtor rural procure o município para que se ofereça assistência técnica para fazer o manejo adequado tanto de renovação de pastagem quanto de limpezas de terreno para fazer a plantação”, explica.

O Coronel frisa que gerenciando o descarte do lixo e a limpeza correta de terrenos, se consegue trabalhar a prevenção e diminuir consequentemente, o aparecimento de incêndios preservando a vegetação.

“Naturalmente em época de mudanças climáticas qualquer impacto no bioma é muito considerável e na atual situação que estamos vivendo em relação a pandemia, quando se coloca fogo se produz fuligem, e isso complica a saúde da população” completou.

São medidas simples que depende da população tomar consciência. A nível estadual foi instalado recentemente o Plano Estadual de Prevenção Ambiental e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais - RN Sem Chamas. O plano prevê ações educativas, de monitoramento e de prevenção às queimadas e incêndios florestais no estado. A iniciativa reúne ações desenvolvidas em parceria com o Idema, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Itep e Polícias Civil e Militar, entre outras instituições colaboradoras.

De acordo com o coronel Marcos, existem uma serie de políticas de financiamento, de fornecimento de forragem para os animais e perfuração de poços que podem auxiliar a população nesse período de maior estiagem.

“Então é importante que a população e sobretudo os gestores, procurem a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a defesa civil do estado e a gestão municipal para que seja feito um trabalho integrado no enfrentamento a esse período mais seco. Até dezembro nós temos esse período mais seco e se não se espera altos índices pluviométricos então é importante que a população tome consciência e tome as medidas para conviver com seca”, destaca.

A Defesa Civil Estadual informa que o tempo seco aumenta o risco de incêndios florestais. Com isso, recomenda-se à população, não fazer fogueiras e também não jogar pontas de cigarros para fora dos veículos. Além disso, os motoristas que trafegarem por regiões sujeitas a incêndios deverão ter atenção redobrada devido à visibilidade reduzida pela fumaça. Para a população em geral, não colocar fogo em folhas ou galhos secos e principalmente nos terrenos baldios.