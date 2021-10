Mossoró mantém saldo positivo na geração de empregos com 1.016 novos postos de trabalho

O município de Mossoró segue com bons resultados no histórico de geração de empregos mantendo saldo positivo na empregabilidade.

Com base nos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (29), a média mensal de empregos gerados em Mossoró cresceu pelo quinto mês seguido.

Foram 2.559 contratações, em agosto, contra 1.543 demissões, com saldo líquido positivo de 1.016 novos postos de trabalho.

Desde abril passado que o município vem apresentando significativo crescimento no número de empregos gerados. Foram 16.520 contratações contra 13.508 demissões nos primeiros oito meses do ano.

"A recuperação do emprego na cidade é nítida, pois tivemos no primeiro trimestre de 2021, de janeiro a março, a perda efetiva de 1.002 postos" destacou Franklin Filgueira, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT).

O setor de serviços é o carro-chefe desse crescimento, com 1.899 novos postos de trabalho criados, seguido da construção civil com 587, e do comércio com 396. Mossoró criou 14,0% dos empregos gerados no Rio Grande do Norte, possuindo apenas 8,5% da população do Estado, significando assim que os mossoroenses estão sendo empregados em velocidade maior do que a média dos potiguares.

"O setor produtivo mossoroense tem reagido muito positivamente à retomada da economia, estando a gestão municipal, através da SEDAT e das demais secretarias municipais, dedicada e empenhada em criar o ambiente favorável aos negócios, com a atração de empresas e investimentos para a cidade, bem como de opções de crédito e financiamento para impulsionar e dinamizar a economia local", concluiu Franklin Filgueira.