Óbitos por covid-19 tiveram queda de 42,6% em todo o país; internações caíram 27,7%

Os dados foram divulgados por meio do Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e são referentes às semanas epidemiológicas 37 e 38 (de 12 a 25 de setembro). Ainda segundo a Fiocruz, o quadro atual mostra que, uma vez que a população vem sendo beneficiada de forma mais homogênea com a vacinação, o grupo de idosos se consolida como mais representativo entre os casos graves e fatais, com 57% das internações e 79% dos óbitos.