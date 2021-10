Mais um preso de justiça é executado a tiros em Mossoró-RN

Assassinato aconteceu por volta das 14h30 na região de loteamento chamado Terra Prometida, na região da Estrada da Raiz. Everton Pinheiro Damásio, de 35 anos, foi executado no quintal de um casebre com seis tiros

Às 14h30 deste domingo, dia 3 de outubro, o município de Mossoró registrou mais um assassinato de preso de justiça. O crime foi no Acampamento Terra Prometida.

O preso de justiça Everton Pinheiro Damásio, de 35 anos, foi executado no quintal de um casebre localizado no acampamento que fica na região da Estrada da Raiz.

A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, cumpria pena por roubo e tráfico de drogas. Ele teria saído de casa numa motocicleta, que não foi encontrada pela polícia.

O corpo apresentava pelo menos seis perfurações de tiros. Foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), em Mossoró-RN.

O delegado Roberto Moura, do Plantão da Polícia Civil, esteve no local junto com os peritos e policiais civis. Vai enviar relatório da Divisão de Homicídios para investigar o caso.