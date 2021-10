WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar; causa ainda é desconhecida

Usuários destas redes sociais relataram que o serviço parou de funcionar no início da tarde tanto no aplicativo como na versão web. Segundo o site DownDetector, que az o monitoramento de sites e apps que não estão funcionando, 38% dos problemas mais notificados no WhatsApp têm relação com o envio de mensagens, enquanto os feeds do Instagram e do Facebook não estão carregando. Até o momento, a causa ainda é desconhecida.