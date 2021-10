Vereador de Mossoró é preso em operação da PC e MPRN por posse ilegal de arma de fogo

O vereador Edson Carlos de Souza Morais (Cidadania), de 49 anos, da cidade de Mossoró, foi preso na manhã desta terça-feira (5), durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

A operação Rastilho foi deflagrada nas cidades de Mossoró, Caraúbas e Paraú e teve por objetivo combater o comércio ilegal de armas de fogo e munições na região Oeste potiguar.

Contra o vereador havia um mandado de busca e apreensão, pela suspeita de possuir uma arma de fogo sem autorização. Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram a suspeita, tendo Edson Carlos sido preso em flagrante.

O vereador foi conduzido para a delegacia regional de Mossoró, onde foi ouvido pelo delegado Alex Wagner. Foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, pagou fiança no valor de R$ 1.500 e foi liberado.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações já vinham acontecendo há alguns meses e conseguiu identificar o comércio ilegal de armas de fogo e munições em Mossoró

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Além desses mandados, outras quatro pessoas foram presas em flagrante na ação. Um outro mandado de medida restritiva de direitos também foi cumprido. Onze pessoas foram presas até o momento.

Foram apreendidos armas de fogo, munições e aparelhos de telefonia celular, que estavam em poder dos suspeitos presos.

Os demais presos também já foram levados para delegacias da região, onde serão autuados antes de serem encaminhados para o sistema prisional potiguar, permanecendo à disposição da justiça criminal

As investigações seguem agora para descobrir quem são os fornecedores das armas e munições, bem como os compradores desses itens.