Estado de saúde do PM da reserva baleado em assalto em Mossoró é considerado estável

O estado de saúde do sargento Xavier, da reserva remunerada da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, é considerado estável. A informação foi confirmada pelo comandante do 12º BPM, Tenente-Coronel Andrelino, nesta terça-feira (5).

O sargento foi baleado em uma tentativa de assalto, ocorrida no dia 28 de setembro de 2021, no bairro Costa e Silva, em Mossoró. Na ocasião, o PM transitava com a esposa e o filho em uma motocicleta, quando foi abordado pelos suspeitos.

Ainda de acordo com o Tenente-Coronel Andrelino, Xavier não teria reagido ao assalto, mas os suspeitos perceberam que ele estava armado e atiram contra ele. Por sorte, a esposa e o filho não foram atingidos.

Xabier foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em estado grave, pelo próprios companheiros da PM que atenderam a ocorrência.

Andrelino informou que até o domingo (3) ele encontrava-se sedado, em virtude da cirurgia, mas hoje já encontra-se acordado e consciente. Ele encontra-se estável e apresentando melhora.

A INVESTIGAÇÃO

Ainda conforme o Tenente-Coronel Andrelino, um dos suspeitos do crime era um preso de justiça, monitorado por tornozeleira eletrônica.

A polícia penal confirmou, por meio da localização do equipamento, que o suspeito estava no local do crime.

A PM fez diligência a procura dele, porém ele conseguiu quebrar a tornozeleira e encontra-se foragido.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE entrou em contato com o delegado Luiz Fernando, titular da Defur, onde o caso está sendo investigado, mas foi informada que ainda não é possível divulgar informações sobre as investigações.

O nome do suspeito deve ser divulgado em breve, para que, caso alguém o conheça ou saiba de seu paradeiro, possa ajudar em sua captura.