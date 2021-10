Programa Mossoró Rural realiza assessoria técnica para apicultores

O projeto Mossoró Rural, realizou assessoria técnica com apicultores mossoroenses. Atualmente, 15 produtores estão sendo assistidos pelo projeto da Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Os Apicultores são das comunidades de Cabelo de Nego, PA Bela Vista, Mulugunzinho, Camurupim, Assentamento Favela e PA Santa Rita.

O Consultor do Sebrae, Flaviano Lira destaca que o projeto tem tido uma aceitação satisfatória. “O trabalho já apresenta resultados. Ele está alavancando a apicultura da região em termos de mobilizar os apicultures. Estamos sentindo o trabalho com resultados satisfatórios, algo que não tinha antes”.

Flaviano ressalta que os pequenos apicultores não tinham a assistência técnica para o desenvolvimento dessa atividade. “O pequeno agricultor de Mossoró passou oito anos de estiagem e esse período foi muito ruim e também eles não tinham uma assistência técnica para alavancar sua produção. Agora eles estão sendo assistidos através dessa parceria”, enfatizou.

“A gente observa com os agricultores que a cada momento que voltamos aos locais de produção os serviços que foram pedidos na assistência técnica estão sendo feitos. Os apicultores estão cumprindo cada etapa. Estamos observando esses resultados e isso surte efeito no ganho econômico dele. A atividade dele estará melhor e produzirá mais resultados”.

Flaviano Lira destaca a importância do manejo da cera velha. “É importante que seja feita a renovação, ou seja, o manejo da apicultura para ter o resultado ideal. A substituição de quadros velhos por quadros com cera aveolada nova tem a finalidade de aumentar a produção de mel. A assessoria técnica tem o objetivo de fazer com que todos os apicultores possam povoar todas suas colmeias”.